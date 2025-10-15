

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "بريك آريان"، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والدول الأعضاء في المنظمة، والارتقاء بمستوى الاستثمار والتنمية في القطاع الزراعي.



وبحسب بيان الزراعة، تناول اللقاء عددًا من المحاور التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الزراعية للدول الإسلامية، وعلى رأسها: سُبل دفع وتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي بين الدول الأعضاء في المنظمة، واستكشاف المزيد من الفرص المشتركة التي تخدم أهداف التنمية.



وتوسيع آفاق التعاون من خلال نقل الخبرات المصرية المتراكمة والمتميزة في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي إلى الدول الأعضاء، فضلاً عن زيادة الفرص التدريبية التي تمنحها مصر في هذا المجال الحيوي، بالمركز الدولي المصري للزراعة، بالعلاقات الزراعية الخارحية، إضافة الى تركيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية وتنميتها، مع التأكيد على نقل خبرات مصر المتميزة في هذا القطاع، لا سيما الدول الأفريقية الأعضاء، فضلا عن التعاون في مجال الأمصال واللقاحات البيطرية لضمان سلامة وصحة الحيوانات.



وتم الاتفاق أيضا على تقديم مصر الدعم اللازم لدولة كازخستان فيما يخص مكافحة الجراد الصحراوي، انطلاقاً من الدور الريادي لمصر في هذا المجال.



وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم الفني المصري للدول الأعضاء، لتعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية لإعداد استراتيجيات للنهوض بقطاع الانتاج الحيواني خاصة مع دول غرب افريقيا، لافتا إلى استعدادا وزارة الزراعة لتقديم كافة سبل الدعم الفني اللازم في الأنشطة الزراعية المختلفة.



وقدم المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، السيد بريك آريان، الشكر والتقدير لوزارة الزراعة بجمهورية مصر العربية على دعمها المتواصل للمنظمة والدول الأعضاء، مشيداً بهذا التعاون المثمر والبناء الذي يسهم في تعزيز قدرات الدول الإسلامية على مواجهة تحديات الأمن الغذائي.

