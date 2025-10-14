كشف رجل الأعمال سميح ساويرس عن رؤيته لتوزيع الثروة والاستثمار في العمل الخيري، مؤكداً أن أبناءه تقبلوا هذه الفكرة بترحاب.

وقال خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"، على شاشة "النهار": "قررت تخصيص 30% من ثروتي للعمل الخيري والباقي للأولاد"، مشيراً إلى مشاركته مع الدكتور مجدي يعقوب في مستشفى برواندا لإنقاذ آلاف الأطفال سنوياً.

وأضاف ساويرس أن أبناءه تقبلوا فكرة توزيع الثروة، موضحاً: "البنتان كان لديهما استعداد لزيادة التبرعات.. وقالوا لي عاوزين نعمل الفلوس بنفسنا زيكم".

وتابع بأنه ربى في أبنائه حب الاجتهاد والاعتماد على النفس، مؤكدًا: "العمل والإنجاز متعة.. والمكسب متعة أيضاً"، مشيراً إلى أن والدته غرست فيه وفي أشقائه أن "من لا يعطي مما لديه لن يحصل على البركة".

وأشار ساويرس إلى أنه أقل إخوته ثراءً، قائلاً: "ولكن لدي ما يكفيني وزيادة"، موضحًا أن متعة جني المزيد من الأموال تختفي بعد حد معين.

وأكد رجل الأعمال سميح ساويرس أن بعض مشروعاته لم تكن للربح المباشر، مثل الفندق الذي شيده في مونتينجرو، معتبرًا أن بعض المشروعات قيمتها في الأثر وليس الربح فقط.

