محافظ الجيزة يفتتح وحدة الرعاية المتوسطة بمستشفى أكتوبر المركزي

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن الدولة تُعطي قطاع الصحة أولوية خاصة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، وحدة الرعاية المتوسطة بمستشفى أكتوبر المركزي، والتي تضم 15 سريرًا جديدًا تُضاف إلى الطاقة الاستيعابية للمستشفى، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال المحافظ، إن افتتاح الوحدات الجديدة يأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف الضغط عن أقسام الرعاية وتوفير خدمة طبية متميزة لأبناء محافظة الجيزة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم القطاع الصحي وتطوير الخدمات الطبية داخل المستشفيات.. مؤكدًا أن الشراكة المجتمعية تمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.

وحرص المحافظ على تفقد عدد من الأقسام داخل المستشفى؛ للوقوف على جودة الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى، حيث شملت الجولة أقسام الرعاية المركزة الرئيسية، والرعاية المركزة للأطفال، والحضانات، والطوارئ.

وأطلع المحافظ من مدير مديرية الشئون الصحية ومدير المستشفى على احتياجات المستشفى من الأجهزة والمستلزمات الطبية.. مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لسرعة تلبية تلك الاحتياجات، بما يضمن رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.

وأشار إلى أن المحافظة تُولي ملف الصحة اهتمامًا كبيرًا ضمن خططها التنموية، لكونه إحدى الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية والإدارية والعاملين بالمستشفيات على ما يبذلونه من جهد متواصل لخدمة المرضى وتخفيف معاناتهم.. داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق لخدمة المواطنين وتقديم نموذج مشرف للمنظومة الصحية بالمحافظة.