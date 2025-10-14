صندوق تحيا مصر: "دكان الفرحة" يفتح أبوابه لرعاية 3000 طالب وطالبة

نظم صندوق تحيا مصر، اليوم، معرض للملابس الجديدة في جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، لإتاحة الفرصة أمام أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة، لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية من الصندوق بحُرية تامة ودون مقابل، ويستمر على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 14 أكتوبر وحتى 16 أكتوبر، وافتتح المعرض بحضور الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وعدد من قيادات صندوق تحيا مصر، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويعكس المعرض روح التكافل المجتمعي من خلال تخفيف العبء عن كاهل أسر الطلاب الأولى بالرعاية.

يتضمن معرض "دكّان الفرحة" بجامعة المنصورة نحو 12 ألف قطعة جديدة من الملابس، والأحذية، والإكسسوارات، والعطور، تم تخصيصها للطلاب والطالبات الذين أُجريت لهم دراسات حالة اجتماعية من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة.

ويتيح المعرض لكل طالب وطالبة اختيار أربع قطع متنوعة من بين المعروضات، بالإضافة إلى قطعة إكسسوار مجانية، في إطار حرص صندوق تحيا مصر على دعم الطلاب من الفئات الأولى بالرعاية.

ويأتي تنظيم معرض جامعة المنصورة ضمن سلسلة معارض "دكّان الفرحة" التي تجوب مختلف محافظات الجمهورية على مدار العام الدراسي، لتقديم المساندة الاجتماعية للطلاب المستحقين.

عبّر الطلاب عن سعادتهم الكبيرة بالتنوّع الواسع في الملابس المعروضة داخل معرض "دكّان الفرحة"، والذي لبّى مختلف الأذواق والاحتياجات للطلاب، وجاء تنظيم المعرض في توقيت مثالي مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الأسعار في الأسواق، مما أتاح للطلاب فرصة اختيار ما يناسبهم بسهولة في أجواء مريحة، بفضل التنظيم الدقيق والتعاون المتميز من جانب المتطوعين.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة «دكّان الفرحة» انطلقت في أبريل عام 2019، ضمن أنشطة قوافل الحماية الاجتماعية التي ينفذها صندوق تحيا مصر، بهدف توفير الكساء للطلاب من الفئات الأولى بالرعاية داخل الجامعات الحكومية.

ونظّم الصندوق معارض للمبادرة في عدد من الجامعات، من بينها كفر الشيخ، ودمنهور، وجنوب الوادي، والإسكندرية، وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان، وأسيوط، والأزهر، وقناة السويس، والأقصر، والزقازيق، والمنيا، كما امتد نشاط المبادرة ليشمل الأسر الأولى بالرعاية، ودور الأيتام، وأبناء السجينات، وذوي الهمم في محافظات القاهرة، والجيزة، والشرقية، والإسكندرية، والأقصر، والواحات البحرية، والمنيا، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء.

