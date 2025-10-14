وزير الري: عودة مفاوضات سد النهضة في هذه الحالة

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن آخر التطورات المتعلقة بشأن مفاوضات أزمة سد النهضة التي كانت قد أُجريت بين مصر وإثيوبيا، بشأن مياه نهر النيل .

وقال سويلم، في تصريحاته لـ"مصراوي"، إن المفاوضات متوقفة منذ أكثر من عام؛ بسبب التعنت الإثيوبي، وإصرار الجانب الإثيوبي على موقفه، موضحًا أنه من الممكن عودتها في المستقبل حال تغيير أسلوب ونمط التفاوض من قِبل الإثيوبيين، وبث روح الجدية في الحوار؛ للوصول إلى حل من شأنه أن يخدم الجميع دون أن يطغى طرف على آخر.

وأكد وزير الري ثبات الموقف المصري من الأزمة، والذي يضمن حفظ حصة مصر المائية وتلبية كل احتياجاتها من المياه.

جاء ذلك على هامش أسبوع القاهرة الثامن للمياه، المنعقد بفندق تريومف بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

