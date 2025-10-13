إعلان

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمطار شرم الشيخ

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

05:35 م 13/10/2025

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الأمريكي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الأمريكي دونالد ترامب في مطار شرم الشيخ، للمشاركة في قمة السلام.

وتوافد قادة وزعماء دول العالم المشاركون في قمة "شرم الشيخ للسلام"، برئاسة مشتركة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليميين.

