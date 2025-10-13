الاستعدادات النهائية قبل انعقاد قمة السلام بشرم الشيخ - فيديو

تستعد مصر خلال الساعات القليلة المقبلة لاستقبال قمة شرم الشيخ للسلام بمدينة شرم الشيخ، وسط استعدادات مكثفة.

وبثت القناة الأولى المصرية المشاهد النهائية والاستعدادت للحدث المنتظر بشرم الشيخ.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر إهداء دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قلادة النيل، تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم جهود السلام، ونزع فتيل النزاعات، وآخرها دوره المحوري في وقف الحرب في غزة.

قمة شرم الشيخ للسلام

ويترأس الرئيسان عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب، ظهر اليوم الاثنين، "قمة شرم الشيخ للسلام"، بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، وفق ما أعلن بيان للرئاسة المصرية في وقت سابق.

وتهدف القمة إلى "إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي".

