"الاستعلامات": حضور إعلامي دولي واسع لنقل قمة شرم الشيخ للعالم

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن قمة شرم الشيخ للسلام، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحظى باهتمام إعلامي عالمي واسع، حيث تلقت "هيئة الاستعلامات" أعداداً كبيرة من طلبات الصحف ومحطات التليفزيون والإذاعات والمواقع الإخبارية ووكالات الأنباء من كل أنحاء العالم، وبعدد كبير من اللغات، للحصول على تصاريح للمشاركة في التغطية الإعلامية لأعمال القمة.

وأشار "رشوان" إلى أنه حتى الآن، تم تسجيل (232) صحفياً ومراسلاً من وسائل الإعلام الأجنبية للمشاركة في التغطية الإعلامية لقمة شرم الشيخ، من بينهم (173) صحفياً ومراسلاً لوسائل إعلام أجنبية، من المعتمدين المقيمين في مصر، و(59) من الذين قدموا من الخارج خصيصاً من أجل نقل وقائع القمة ونتائجها إلى كل شعوب العالم.

وأضاف رشوان أن هذا العدد من المراسلين يمثلون (88) من كبريات وسائل الإعلام الدولية، منها أهم (18) وكالة أنباء في العالم، و(36) شبكة تليفزيون واسعة الانتشار، إضافة إلى (18) من أهم الصحف من كل قارات العالم.

وعن الدول والمناطق التي ينتمي إليها هؤلاء المراسلون، قال ضياء رشوان: إن من بينها (14) مؤسسة إعلامية أمريكية، و(32) مؤسسة من دول أوروبا، و(22) من الدول الآسيوية، و(17) مؤسسة إعلامية من العالم العربي.

واختتم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحه بالإشارة إلى أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة قد قام – بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة - بتوفير كافة التسهيلات لهذا العدد الكبير من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية للقيام مهامهم، وتنظيم حصولهم على التصاريح اللازمة من أجل نقل صورة متكاملة عن هذه القمة، وعن الدور التاريخي لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق السلام في المنطقة، والقيام بكافة الجوانب التنظيمية واللوجستية لعقد هذه القمة العالمية الكبيرة خلال وقت قصير وعلى أعلى مستوى.