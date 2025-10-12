خبير: قمة شرم الشيخ للسلام فرصة حقيقية لتحقيق حل الدولتين

قال الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، إن الهدف الأساسي والرئيسي من قمة شرم الشيخ للسلام هو إنهاء الحرب في غزة وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هناك بارقة أمل بدأت تلوح في الأفق يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.

وأوضح فارس، خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز، أن الخطوة الإيجابية الأخيرة تمثل نقطة انطلاق نحو تحقيق مسار دائم وشامل وحل عادل للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأمريكية، جرّب مرارًا الحلول المؤقتة والمسكنات، والتي – بحسب تعبيره – لم تؤدِ إلى نتائج إيجابية، بل أسهمت بشكل خطير في تأجيج الصراع بالمنطقة.

وأكد المتحدث أن الحراك الدبلوماسي المكثف الذي تقوده مصر حاليًا يعكس حجم الجهود والمعارك السياسية التي خاضتها الدولة المصرية خلال العامين الماضيين، منوهًا إلى أن القاهرة نجحت في تحقيق اختراق حقيقي في رؤية الإدارة الأمريكية التي كانت تراهن دائمًا على خيار الحرب والحل العسكري.

وتابع قائلًا: "ما قامت به مصر غيّر هذا المسار الخطير، وجعل الإدارة الأمريكية تتحول تدريجيًا من دعم الصراع إلى رعاية السلام في الشرق الأوسط، وهي نقطة محورية في هذه المرحلة الدقيقة".