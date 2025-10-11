عمرو أديب: نحتاج إلى مجلس نواب قوي يمتلك القدرة على المحاسبة والتشريع

أكد الإعلامي عمرو أديب أن مصر تحتاج إلى مجلس نواب قوي يمتلك القدرة على المحاسبة والتشريع، مشددًا على ضرورة أن يكون المجلس مؤسسة فعالة تخيف المسؤولين وتضمن الشفافية.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن النواب يجب أن يمتلكوا "أنيابًا وأظافر" لمراقبة الأداء الحكومي، مضيفًا أن المجلس ينبغي أن يكون قويًا بما يكفي لجعل أي مسؤول يحسب حسابًا لتقديم القوانين.

وأوضح أن تغييرات حديثة في حزب مستقبل وطن، مثل إقالة أسماء بارزة، تُظهر ديناميكية سياسية، مشيرًا إلى أن هذه التغييرات لا تعني بالضرورة وجود فساد، بل قد تكون جزءًا من إعادة هيكلة سياسية.

وأشار إلى أن اتهامات مثل توظيف أموال بقيمة 750 مليون جنيه لرجل أعمال مرتبط بحزب مستقبل وطن تُعالج بحزم، مؤكدًا أن الفساد يمكن أن يحدث في أي نظام، لكن المهم هو وجود محاسبة صارمة.

وأضاف أن مصر تجاوزت مرحلة الاضطراب وتحتاج إلى مجلس نواب يعكس التجانس بين الأحزاب، تابعًا أن الهندسة السياسية التي تجمع الموالاة والمعارضة تهدف إلى استقرار البلاد.

وتابع أن الشائعات حول تغييرات وزارية جديدة يجب ألا تُلهي عن جوهر دور المجلس، قائلاً إن الانتخابات المقبلة ستكون فرصة لاختيار نواب يعززون من قوة المؤسسة التشريعية.