كشف كيريل كوماروف، النائب الأول للمدير العام لشؤون التنمية المؤسسية والعمل الدولي في روساتوم الروسية، أن التوسع في الصناعة النووية يمثل نقطة تحول كبيرة في منطقتَي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعبارهما الأكثر جذبًا لتطوير الطاقة النووية، فهما تقعان على جانبي البحر الأبيض المتوسط، وجغرافيًّا متقابلتان مباشرة: محطة أكويو النووية تُبنى في الشمال، ومحطة الضبعة النووية في الجنوب، وتقعان على خط واحد مستقيم، على الساحل الشمالي للمتوسط والساحل الجنوبي له.

ونوه كوماروف، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بأن المحطتَين عملاقتان وتتناوبان على حصد لقب أكبر مشروع بناء لمحطات نووية في العالم، وهما أربع وحدات في أكويو بتركيا، وأربع وحدات في مصر.

وأوضح النائب الأول للمدير العام لشؤون التنمية المؤسسية والعمل الدولي في روساتوم الروسية، أن محطة براكة النووية في الإمارات العربية المتحدة قد تم بناؤها بالفعل وتعمل بكفاءة عالية، إذ تنتج25% من إجمالي الكهرباء في الإمارات. وأعلنت الإمارات بالفعل خططًا لبناء محطات نووية إضافية.

وأكد كوماروف أن هناك مناقصة جارية حاليًّا لبناء محطة نووية في المملكة العربية السعودية، وتشارك روسيا و"روساتوم" في هذه المناقصة بعدما أعلنت السعودية حاجتها إلى كمية كبيرة من الطاقة النووية، وتخطط لبناء ما لا يقل عن وحدتَين في المستقبل القريب.

وأشار كوماروف إلى أنه بالنسبة إلى القارة الإفريقية، فنحن نرى حاجة هائلة إلى الكهرباء لعدة أسباب؛ فالغالبية العظمى من بين 750 مليون شخص حول العالم الذين لا يحصلون على كهرباء بانتظام يعيشون في إفريقيا، إضافة إلى وجود العجز الهائل هناك، والأسعار الباهظة للكهرباء اليوم، ولا حاجة لوضع أية تعريفات خاصة هناك، فقط ابدأ في بناء محطة نووية، وبيع الكهرباء بالأسعار الحالية، والمشروع سيغطي تكاليفه ويعيد الاستثمار؛ فنرى أن تكلفة الكيلووات هناك اليوم تتراوح بين 15 و20 سنتًا أمريكيًّا.

وشدد كوماروف على أن إفريقيا لديها محطة نووية عاملة واحدة فقط -محطة كيبيرج في جنوب إفريقيا- ومحطة واحدة قيد الإنشاء -محطة الضبعة في مصر- وبالطبع هذا رقم ضئيل، ومن المؤكد أن إفريقيا تحتاج إلى المزيد من الطاقة النووية، متابعًا: وأما عن أنشطة "روساتوم" فهناك أولاً وقَّعنا اتفاقية حكومية لبناء محطة نووية بوحدتَين في نيجيريا، ونعمل بشكل نشط مع الحكومة النيجيرية لتطوير خطة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

