قرار عاجل من مترو الأنفاق قبل مباراة مصر وغينيا

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن مدّ ساعات تشغيل الخط الأخضر الثالث حتى الثانية صباح الإثتين.

يأتي ذلك تيسيرًا على الجماهير المتجهة إلى استاد القاهرة الدولي لتشجيع المنتخب الوطني في مباراته أمام غينيا.

وأكدت الشركة، في بيان اليوم، أنه سيتم تشغيل قطار كل ٤ دقائق ونصف قبل وبعد المباراة لتسهيل انتقال المشجعين من وإلى محطة الاستاد، مشيرة إلى أن هذه الترتيبات تأتي في إطار الحرص على توفير وسيلة نقل آمنة وسريعة لجمهور الكرة المصرية.

وأوضحت الشركة، أن زمن التقاطر بين القطارات القادمة من محطتي جامعة القاهرة ومحور روض الفرج حتى محطة الكيت كات سيكون ٩ دقائق، وذلك لتنسيق حركة التشغيل على هذا الجزء من الخط.

وأضافت أن فرق خدمة العملاء بالمحطات استعدت بكامل طاقتها لاستقبال الجماهير وتنظيم حركة الدخول والخروج من المحطات، بما يضمن سهولة الانتقال وراحة الركاب قبل وبعد المباراة.