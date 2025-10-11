السيسي يدعو نظيره القبرصي لحضور احتفالية توقيع اتفاق غزة



تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص.



وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمدينة شرم الشيخ بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.



وأعرب الرئيس القبرصي، عن ترحيب بلاده الكامل بهذا الاتفاق، مؤكدًا دعم قبرص لتنفيذه، ومشيدًا بالدور الحيوي الذي اضطلعت به مصر، وبالجهود الشخصية للرئيس في تيسير التوصل إليه.



وأوضح السفير محمد الشناوي، أن الرئيس استعرض مع نظيره القبرصي أبرز جوانب الاتفاق وتفصيلاته، مشددًا على أهميته في وقف الحرب، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، والشروع في عملية إعادة إعمار القطاع.



كما أكد ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن مصر بذلت جهودًا متواصلة على مدار العامين الماضيين، بالتنسيق مع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل إنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.



وفي هذا السياق، وجّه الرئيس، الدعوة إلى الرئيس القبرصي للمشاركة في الاحتفالية التي ستعقد بمصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.



وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أكد ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة، وأهمية إعطاء شرعية دولية للاتفاق الذي تم التوصل إليه، وذلك من خلال مجلس الأمن.



كما أكد الرئيسان، ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار القطاع، حيث أشار الرئيس إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وهو ما قوبل بترحيب من الرئيس القبرصي.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول كذلك العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وقبرص، حيث بحث الرئيسان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية.



واتفق الرئيسان، على البناء على نتائج القمة التي عُقدت بينهما في يناير 2026، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون في قطاعات السياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.



وفي السياق ذاته، أكد رئيس قبرص، استمرار دعم بلاده لمواقف مصر داخل الاتحاد الأوروبي.



