أزهري: حكم تحريم أكل لحم الحمير مستمد من السنة النبوية وليس من القرآن

كتب : حسن مرسي

08:06 م 10/10/2025

الدكتور محمد حمودة أحد علماء الأزهر الشريف

أكد الدكتور محمد حمودة، أحد علماء الأزهر الشريف، أن القرآن الكريم لم يذكر حدًا محددًا لشارب الخمر، موضحًا أن العقاب المتمثل في الجلد أربعين جلدة مستمد من السنة النبوية الشريفة وليس من آيات قرآنية.

وأشار "حمودة"، في تصريحات تليفزيونية إلى مكانة السنة النبوية كمصدر تشريعي أساسي، موضحًا أن تحريم أكل لحم الحمير لم يرد في القرآن، بل جاء تحريمه في السنة. وأضاف بسخرية: "من ينكر السنة النبوية جملة وتفصيلًا، فليأتِ بحمار ويأكله!".

وتابع العالم الأزهري، أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ناصحًا من يقع في المعصية بالإكثار من التوبة والاستغفار والصدقة والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، باعتبارها من الأعمال التي تمحو الذنوب وتُطفئ غضب الرب.

و حول فضل المبادرة إلى التوبة، أشار إلى أن التوبة أثناء صحة الإنسان أفضل من التوبة قبل نزول المرض، حتى يتمكن التائب من أداء الأعمال الصالحة التي تكفر عن سيئاته.

الدكتور محمد حمودة الأزهر القرآن الكريم السنة النبوية الشريفة حكم تحريم أكل لحم الحمير

