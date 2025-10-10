غدًا.. ندوة وحفل توقيع كتاب "طوفان الأقصى" للكاتبة الصحفية سهام ذهني

كتب- أحمد عبدالمنعم:

تنظم دار "فاصلة" للنشر، غدًا السبت ندوة وحفل توقيع كتاب "طوفان الأقصى" للكاتبة الصحفية سهام ذهني، ويقدم الندوة الكاتب الصحفي "طارق الطاهر".

الكتاب صدر عن دار "فاصلة" للنشر إذ يتناول "طوفان الأقصى" عبر مسارين:

ويرصد المسار الأول مشاهد إنسانية خلال الحرب عشناها، وكي لا ننساها تم جمعها كي لا تتوه مع تلاحق التطورات، وكذلك يرصد كيف صار الرأي العام العالمي يهتف بالحرية لفلسطين ويرفض السردية الإسرائيلية؟.

أما المسار الثاني في الكتاب فيتناول أحداثا سمعنا عنها من تاريخنا في غزوة الخندق تم إخراجها إلى النور كي تلهمنا حيث يرصد الكتاب تشابه دور أنفاق غزة مع دور خندق المدينة المنورة.