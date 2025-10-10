كشف مصدر برلماني، عن موعد مناقشة مجلس النواب لتقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال البرلماني لمصراوي، إنه من المتوقع أن يتم دعوة مجلس النواب للانعقاد خلال الأسبوع المقبل لحسم موقف التعديلات التي جرت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وسط توقعات بالموافقة وإعادة إرساله إلى رئيس الجمهورية.

وكانت اللجنة الخاصة قد انتهت بالموافقة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.