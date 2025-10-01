وزير الطيران: طرح 11 مطارًا للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:



عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لقاءً مع جاستن إرباتشي، رئيس المجلس الدولي للمطارات (ACI World)، بحضور الوفد المرافق له، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات في مجالات إدارة وتشغيل المطارات وتحديث بنيتها التحتية.



يأتي ذلك؛ في إطار مشاركة مصر في الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بمدينة مونتريال الكندية.



وخلال اللقاء، استعرض الوزير ملامح خطة الدولة الطموحة لتطوير منظومة المطارات المصرية، والتي تتضمن تحديث البنية التحتية وتطبيق أحدث معايير الجودة والتشغيل، بالإضافة إلى طرح 11 مطارًا للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وجذب الاستثمارات الدولية.



وأشار إلى أن الخطة ستبدأ بمطار الغردقة الدولي قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب مشروع إنشاء مبنى ركاب جديد في مطار القاهرة الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويًا، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز محوري لحركة الطيران في إفريقيا والشرق الأوسط.



وأوضح الوزير أن استضافة مصر للمكتب الإقليمي لمجلس المطارات الدولي وانعقاد الجمعية العامة للمجلس في القاهرة عام 2027 يمثلان شهادة ثقة دولية في قدرات الدولة التنظيمية وريادتها الإقليمية، ويعكسان المكانة المتقدمة لمصر في صناعة الطيران بالمنطقة.



وأكد الحفني حرص قطاع الطيران المدني على الاستفادة من خبرات المجلس الدولي للمطارات للوصول إلى أعلى المعايير التشغيلية، بما يجعل المطارات المصرية تضاهي نظيراتها العالمية، مع مواصلة الاستفادة من التجارب الدولية في مواجهة التحديات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.



من جانبه، أعرب جاستن إرباتشي عن تقديره للإنجازات التي حققتها مصر في مجال الطيران المدني، معتبرًا أنها تعكس رؤية استراتيجية متطورة تتماشى مع التحولات العالمية في صناعة النقل الجوي.



وأكد أن التعاون مع مصر يعد فرصة لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية وفتح آفاق جديدة في مجالات الاستدامة، وتطوير الكوادر البشرية، والارتقاء بجودة الخدمات.



وشدد على أن مصر بما تمتلكه من إمكانات وخبرات مؤهلة للقيام بدور ريادي في صياغة مستقبل صناعة الطيران بالمنطقة، مؤكدًا أن المجلس الدولي للمطارات ينظر إلى شراكته مع مصر كشراكة استراتيجية تقوم على الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في دفع صناعة الطيران نحو مستقبل أكثر استدامة.



