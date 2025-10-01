ليست فاتن حمامة.. محمود سعد يختار أفضل ممثلة مصرية - فيديو

كتب- محمد شاكر:



حل الإعلامي الكبير محمود سعد، ضيفا على الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، في برنامج "أسئلة حرجة"، الذي يتم بثه عبر منصات موقع "مصراوي"، وخلال الحلقة أكد "سعد"، أن الفنانة سعاد حسني هي أجمل ممثلة في تاريخ السينما من وجهة نظره.



وحول المقارنة بين سعاد حسني وفاتن حمامة قال سعد: "طبعا فاتن حمامة ممثلة عظيمة وسيدة الشاشة العربية، وستجد تسجيلا لسعاد حسني تقول فيه أن مدام فاتن تستحق اللقب لأنها أقدم منها وقدمت أعمالا عظيمة".



وخلال حواره مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أضاف سعد: "الشاشة مع سعاد حسني، بتتبدل تماماً مثل أحمد زكي".



وتابع سعد: سعاد حسني كان لديها جرأة كبيرة، على عكس فاتن حمامة التي كانت محافظة تماما، وقد حكى لي المخرج الكبير صلاح أبو سيف أنها عملت فيلم جسدت فيه دور شريرة فهاجمها الجمهور، وأصبحت تخاف جدا من شكلها، وعموما فاتن ممثلة عظيمة ولكن سعاد لو عايز تشوف الدنيا".





