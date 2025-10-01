أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أنه ومع بداية زراعة البطيخ في أسوان فإن سعر كيلو التقاوي يتراوح ما بين 7 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه إلا أن بعض تجار تقاوي البطيخ يحتكرون بعض الأصناف ذات المواصفات المطلوبة حاليا ويبيعوا كيلو التقاوي منها بأسعار تبدأ من 70 ألف جنيه وتصل لـ 100 ألف جنيه

وأوضح أبو صدام في بيان له أن الصنف المعروف بمصر" 2" تخطى سعر الكيلو منه حاليا 100ألف جنيه بسبب احتكاره من قبل التجار وحجبه عن المزارعين في صورة احتكارية واضحة.

وأشار أبو صدام أن ارتفاع أسعار تقاوي البطيخ وزيادة تكلفة زراعته خاصة في طرق الزراعة في خنادق «البعلية» أو الزراعة تحت الأغطية البلاستيكية «المزكاوي» يجعل المزارعين يقلصون المساحة التي تزرع بالبطيخ مما يقلل الإنتاج ويؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار البطيخ وخاصة في بداية ظهوره بشهر أبريل.

وأشار عبد الرحمن إلى أن البطيخ يزرع بالوجه القبلي في سبتمبر وأكتوبر وينتج في أوائل فصل الشتاء وتصل مساحة زراعة البطيخ بمصر طوال العام إلى ما يقارب الـ 100 ألف فدان ويصل حجم الإنتاج ما يقارب 2 مليون طن طوال العام، ويزرع البطيخ في معظم محافظات مصر في زرع في أسوان والمنيا والوادي الجديد والنوبارية ومطروح وكفر الشيخ ابتداء من شهر سبتمبر بمحافظات الوجه القبلي وحتى شهر مارس بالوجه البحري حسب مناخ كل محافظة.

وأكد أبو صدام أننا وحتي الآن نستورد معظم تقاوي البطيخ من الخارج مما يجعل المستورد يتحكم في الأسعار وكذلك فإن استيراد التقاوي من الخارج يستنزف العملة الصعبة ويربط التقاوي بأسعار الدولار ارتفاعا وانخفاضا.

