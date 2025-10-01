"تعليم القاهرة" تعلن فتح باب تعديل رغبات رياض الأطفال

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت أبوكيلة، مدير المديرية، عن فتح باب تعديل رغبات التقديم لرياض الأطفال.

وأوضحت المديرية، أن ذلك سيكون بداية من اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وحتى يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 عبر الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten.

