إعلان

"تعليم القاهرة" تعلن فتح باب تعديل رغبات رياض الأطفال

كتب- أحمد الجندي:

02:52 م 01/10/2025

رياض الأطفال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت أبوكيلة، مدير المديرية، عن فتح باب تعديل رغبات التقديم لرياض الأطفال.

وأوضحت المديرية، أن ذلك سيكون بداية من اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وحتى يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 عبر الرابط التالي https://eduserv.cairo.gov.eg/Kindergarten.

اقرأ أيضاً:

بعد إصابة 4 طلاب.. ما إجراءات "مدرسة الألسن" لمواجهة مرض "HFMD"؟

وزير التعليم العالي يبحث مع "DAAD" تعزيز التعاون

بقايا أشجار تعيق حركة دخول وخروج تلاميذ مدرسة بأكتوبر.. وتحرك من "التعليم"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رياض الأطفال تعديل رغبات رياض الأطفال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة