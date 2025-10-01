إعلان

اليوم.. "بيت الزكاة والصدقات" يبدأ صرف اعانة شهر أكتوبر 2025

كتب- محمود مصطفي أبو طالب:

12:52 م 01/10/2025

وجَّه الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر أكتوبر بداية من اليوم الأربعاء الموافق 1 من أكتوبر 2025م.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، أن صرف الإعانة الشهرية للأُسَر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر أكتوبر 2025م، سيكون متوافرًا في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج «سند» لتقديم إعانات شهرية للأوْلى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأُسَر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

أحمد الطيب بيت الزكاة الصدقات

