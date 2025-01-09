أدهم سليم: "المسؤولية الطبية" خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين مقدمي الرعاية والمستفيدين

كتب- حسن مرسي:

أشاد أدهم سعودي سليم، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، باستجابة مجلس النواب لمشروع قانون المسؤولية الطبية، وحذف المادة ٢٩ من مشروع القانون فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الحكومة والمجلس بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المرضى والطواقم الطبية على حد سواء.

وأضاف "سليم"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذا القانون يُعد خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها، وأن هذا القانون يؤدي إلى الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة، بالإضافة إلى العلاقة المبينة بين الطبيب والمريض على الثقة والاحترام، كما يساعد القانون في تعزيز الثقة بين المرضى والمستشفيات، ويعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأوضح ادهم سليم، أن القانون يتسم بالشفافية والعدالة، حيث ينظم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين ويشمل آليات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية.

واختتم "سليم"، تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تُعد بداية لمرحلة جديدة في تطوير النظام الصحي في مصر، حيث تشكل هذه التشريعات ضمانًا لحماية حقوق المواطنين من جهة، ومساندة للطواقم الطبية من جهة أخرى، مما يساهم في تحسين جودة الخدمة الطبية في البلاد.

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