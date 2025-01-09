بالأرقام.. مقارنة بين أداء مصر للطيران خلال عامي 2023 و2024

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة الطيران المدني، إنفوجرافات مقارنة بين أداء شركة مصر للطيران عامي 2023 و2024.

وتضمنت المقارنة عدد الركاب الذين تم نقلهم، والمقاعد التي تم طرحها، وعدد ساعات التشغيل، وساعات الطيران، بالإضافة إلى الوجهات الجديدة التي تم إضافتها لخطوط الشركة.

ونقلت مصر للطيران 10.289 مليون راكب خلال 2024 مقارنة بـ 9.826 مليون راكب عام 2023.

وبلغت عدد المقاعد التي طرحتها الشركة 33.603.386 مقعد عام 2024 مقارنة بـ 29.247.467 مقعد خلال 2023 بزيادة 15%.

كما بغت ساعات التشغيل 246.979 ساعة عام 2024 مقابل 227.167 ساعة عام 2023 وبزيادة 9%.

وبلغت عدد ساعات الطيران 218.798 ساعة عام 2024 مقابل 199.183 ساعة عام 2023 بزيادة 10%.

وجهات جديدة تم إضافتها إلى شبكة خطوط الشركة خلال 2024

- رحلات جديدة مباشرة إلى الطائف وتبوك بالمملكة العربية السعودية، والفجيرة بالإمارات العربية المتحدة.

- خطوط جديدة داخل القارة السمراء وهي: (مقديشو عاصمة الصومال - أبيدجان عاصمة كوت ديفوار وجيبو).

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