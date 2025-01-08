مدبولي: نظام التعليم الجديد يخفف الضغط النفسي على الطلاب

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى لتطوير نظام التعليم الثانوي بما يخفف من الأعباء النفسية على الطلاب وأسرهم.

وأوضح " مدبولي" في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن ملايين الأسر تواجه سنويًا ضغوطًا كبيرة مع نظام الثانوية العامة التقليدي، مشيرًا إلى أهمية تبني نماذج تعليمية جديدة لتخفيف هذا القلق.

وقال مدبولي: "الفكرة التي طرحها وزير التعليم تهدف إلى توفير نظام يمنح الطلاب فرصة مرنة لاختيار عدد معين من المواد، بالإضافة إلى إمكانية إعادة الامتحان، وهو نظام مشابه لما نشهده في المدارس الأجنبية. نريد تطبيقه لتخفيف الضغط عن أبنائنا".

وأضاف رئيس الوزراء أن النظام الجديد سيتيح للطلاب حرية اختيار المواد التي تتماشى مع ميولهم وتخصصاتهم المستقبلية، مشيرًا إلى أن الامتحانات قد تُجرى على مدار مرتين في العام لتوفير مزيد من المرونة.

وأشار " مدبولي" إلى أن الهدف من هذا التطوير هو تسهيل دخول الطلاب إلى الكليات التي يرغبون فيها بناءً على اختياراتهم واهتماماتهم، مما يسهم في تحسين تجربة التعليم الثانوي ورفع جودة النظام التعليمي في مصر.

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