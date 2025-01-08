مدبولي: وفرنا 1.5 مليار دولار من تكلفة المنتجات البترولية بعد عودة الحقول للإنتاج

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الطاقة شديد الأهمية لأنه منذ أزمة قررنا كحكومة عدم العودة مجددًا لبرنامج تخفيف الأحمال، وتشجيع الشركات العاملة في مصر على عودة الإنتاج إلى الأرقام الذي كانت عليه من خلال برامج تحفيز، بالإضافة إلى سداد المتأخرات والالتزامات.

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن وزارة البترول قامت بجهد مميز خلال الفترة المقبلة، ونجحنا في زيادة إنتاجية الشركات للحقول القائمة بالفعل في مصر، قائلًا:"اللي كان طبيعي إنه بيحصل ليها نوع من التناقص سنويًا، ولكن مع الإجراءات التنفيذية رجعنا هذه الشركات للعمل".

وتابع: نتيجة لذلك وتقديراتنا، فإنه مع عودة العديد من الحقول للإنتاج الفعلي سنكون حققنا وفرة مليار ونصف دولار للـ6 شهور المقبلة.

وأكمل: المليار ونصف دولار كنا سندفعهم نتيجة تراجع إنتاجية الحقول لو كانت هذه الشركات لم تعمل وتتجاوب في برامج التحفيز التي قمنا بها.

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