وزير الزراعة يتوجه إلى أوغندا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية للتنمية الزراعية

القاهرة- أ ش أ:

توجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأوغندية كامبالا؛ للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول البرنامج الإفريقي الشامل للتنمية الزراعية، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكر بيان لوزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يلقي الوزير خلال القمة كلمة مصر، ورسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتأكيد على ضرورة صياغة سياسات إفريقية تدعم الصناعات الزراعية، وتعزز تمكين صغار المزارعين والنساء والشباب من خلال تسهيل حصولهم على التمويل والقروض الميسرة للوصول إلى الأسواق وتيسير التجارة، فضلا عن تعزيز استخدام التقنيات الرقمية لمواكبة التطور المتزايد في هذا المجال.

ويلتقي وزير الزراعة أيضا على هامش مشاركته في اجتماعات القمة، والتي تعقد اعتبارا من غد الخميس ولمدة 3 أيام، عددا من نظرائه من وزراء الزراعة الأفارقة، وممثلي الهيئات والمنظمات الإقليمية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي؛ لبحث سبل التعاون الزراعي المشترك، وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة في دول القارة السمراء.

