استحداث وظيفة جديدة بـ"الضبطية القضائية".. وتفاصيل 3 وظائف أخرى

كتب- محمد صلاح:

قررتِ الشركةُ القابضةُ لكهرباء مصر، استحداثَ قطاع للضبطية القضائية؛ لزيادة العاملين به، من أجل تشديد الرقابة؛ لمنع سرقة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى عدد من الوظائف الأخرى.

ويأتي ذلك تماشيًا مع توجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي؛ لخفض معدلات الفقد الفني الذي يكبد الشركات ملايين الجنيهات سنويًّا وشهريًّا.

ويعد هذا القرار هو المرة الأولى في تاريخ القطاع التي يتم الإعلان فيها عن وظيفة رئيس قطاع للضبطية القضائية للشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لمتابعة كل ما يتعلق بمحاضر الضبطية القضائية بنطاق شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

ونوهت الشركة بأنه من أجل هذا القطاع، تم الإعلان عن عدد من الوظائف، وجاءت كالتالي:

1- رئيس قطاع الضبطية القضائية ومتابعة الفقد.

وتشترط تلك الوظيفة أن يكون المتقدم لشغلها حاصلاً على مؤهل هندسي مناسب، بخبرة لا تقل عن 16 عامًا، ويكون قد قضى مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرةً، فضلًا عن قدرته على القيادة والتوجيه واجتياز الدورات التدريبية المقررة لشغل الوظيفة المطلوبة.

2. مدير الإدارة العامة لمتابعة نشاط الضبطية القضائية.

وتتماثل شروط تلك الوظيفة نسبيًّا مع شروط رئيس القطاع، إلا أن الفارق يكمن في سنوات الخبرة المطلوبة؛ لتكون 15 عامًا فقط.

3. مدير الإدارة العامة لتقييم الأداء ومتابعة الفقد.

وشروطها نفس شروط الوظيفة السابقة، مع مراعاة قضاء مدة بينية قدرها عامان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرةً.

وقالت الشركة: أما بالنسبة إلى مَن يتقدم لأيٍ من الوظائف سالفة الذكر من خارج الشركة القابضة للكهرباء، فيتوجب عليه الحصول على موافقة الجهة التي يعمل بها، كما نص الإعلان على أن الشركة القابضة غير ملتزمة بتوفير سكن للمغتربين، مع عدم إمكانية التقدم لوظيفتين في الإعلان.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس الأيام المقبلة.. صقيع وأمطار على هذه المناطق

"بسبب الظلام".. الإعلامي محمد سعيد محفوظ يتعرض لحادث على الطريق الدائري

بسبب عطل فني.. توقف حركة المترو بين محطتي قباء وعمر بن الخطاب