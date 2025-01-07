"مبارزة مع القلق".. كتاب جديد يتناول آفة العصر ويرصد طرق مواجهتها

كتب- محمد شاكر:

أصدر الكاتب الصحفي شعبان خليفة، كتاب جديد عنوانه "مبارزة مع القلق"، عن دار "الشمس" للترجمة والنشر والتوزيع، يسلط فيه الضوء على القلق العادى والقلق المرضى والفرق بينهما ومن هم المعرضين للإصابة به.

يبين المؤلف، أن القلق المرضي، مثل كل الاضطرابات النفسية التي تحدث لأسباب متعددة، مشيراً إلى أنه يمكن أن تجتمع في أي وقت من الأوقات طائفة متنوعة من العوامل الفردية والأسرية والمجتمعية والهيكلية تحمي الصحة النفسية أو تقوضها.

ويجيب الكتاب فى 8 فصول مكثفة، بلغة سهلة وسلسة عن عدد من الأسئلة منها، ما هو القلق ومتى يكون نافعاً؟ ومتى يكون ضاراً وما أحدث وسائل التعامل معه؟ وهل حقاً للإيمان وللعلاج المعرفى السلوكى دور بارز فى مواجهته؟

ويرصد المؤلف فى المقدمة بالأرقام عدد المصابين بالقلق فى العالم والتى يبلغ عددهم حوالى أكثر من 300 مليون شخص ونسبة الأطفال والمراهقين بينهم والتى يبلغ حوالى 58 مليون شخصا، كما يتناول تطورات التعامل مع هذه الحالات ثم يتناول أهمية الإيمان إلى جانب العلم فى مواجهة القلق ثم تجفيف منابع القلق وأهمية عدم الإستسلام للأفكار السلبية ثم يرصد أنواع من العلاجات مثل العلاج بـ"الفضفضة".

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