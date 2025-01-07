برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان

كتب- نشأت علي:

أكد النائب عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، على أهمية بحث سبل إنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم العلاقات الخارجية وتعزيز التعاون بين البلدين.

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد رفيع المستوى، يضم الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، والنائب عصام دياب، عضو مجلس النواب وعضو مجلس الأعمال المصري، في فعاليات منتدى الأعمال المصري العُماني.

وطالب النائب عصام دياب، خلال كلمته التي ألقاها أمام الحضور، بضرورة تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين مصر وعُمان، وفتح آفاق استثمارية جديدة في مختلف المجالات، بما يدعم المصالح المشتركة بين الجانبين.

وشهد المنتدى حضور وزير التجارة والصناعة العُماني، قيس بن محمد اليوسف، والشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية العُمانية، والسفير خالد راضي، سفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عُمان.

كما شارك في فعاليات المنتدى وفد رفيع المستوى يضم أعضاء مجلس الأعمال المصري العُماني، حيث تم بحث الأفكار ومناقشة القضايا التي من شأنها تسهيل أعمال المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم.

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