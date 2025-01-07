محافظ الجيزة: المصريون كيان واحد لا يتجزأ وتربطهم علاقات الإخوة والوطنية

القاهرة - أ ش أ

قال محافظ الجيزة عادل النجار إن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور، وهو الذي صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، لمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضاف النجار "أن القيم المصرية في التعايش والإخاء بين أبناء الوطن الواحد تعبر عن المعاني الحقيقية للأديان التي جاءت بالسلام"، مؤكدًا ترابط ووحدة عنصري الأمة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه..أعرب أسقف مطرانية شمال الجيزة الأنبا يوحنا عن سعادته بوفد المحافظة الذي يؤكد على توطيد أواصر المحبة بين المجتمع، مهنئًا الشعب المصري بكافة طوائفه بعيد الميلاد، متمنيًا أن تعم المحبة والرخاء في ربوع مصر والعالم.

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