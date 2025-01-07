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وزير التعليم يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

04:00 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

تقدم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، و للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب الوزير عن أمانيه الطيبة بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالسلام والخير والبركات، مؤكداً على روح الوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن في جميع المناسبات السعيدة.

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وزير التعليم محمد عبد اللطيف عيد الميلاد البابا تواضروس
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