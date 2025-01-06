للمرة الأولى.. "القابضة للكهرباء" تعلن عن شغل وظيفة رئيس قطاع "الضبطية القضائية"

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف لمجموعة وظائف الدرجة العليا بقطاع الضبطية القضائية، وقطاع الفقد التابع لرئيس مجلس الإدارة.

ووفقا لإ علان الوظائف الذي حصلت عليه مصراوي، فإن الوظائف المطلوبة هي: رئيس قطاع الضبطية القضائية ومتابعة الفقد، وقد اشترط الإعلان أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل هندسي مناسب، وخبرته لا تقل عن 16 عاما، ويكون قضى مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، قادرا على القيادة والتوجيه ، ويستطيع اجتياز الدورات التدريبية المقررة لشغل الوظيفة.

والوظيفة الثانية هي: مديرا للإدارة العامة لمتابعة نشاط الضبطية القضائية ، وشروطها نفس شروط رئيس القطاع إلا أن سنوات الخبرة المطلوبة 15 عاما فقط، ويكون قد قضى مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

والوظيفة الثالثة هي : مديرا للإدارة العامة لتقييم الأداء ومتابعة الفقد ، وشروطها نفس شروط رئيس القطاع إلا أن سنوات الخبرة المطلوبة 15 عاما فقط ، ويكون قد قضى مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.

ويشترط لمن يتقدم من خارج الشركة القابضة أن يحصل على موافقة جهته ، كما نص الإعلان أن الشركة القابضة غير ملتزمة بتوفير سكن للمغتربين.

مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أكد لمصراوي أنه من المتوقع أن يتم إنشاء قطاع للضبطية القضائية، أو إدارة بكل شركة من شركات التوزيع التسع تكون تابعة للقطاع الذي تم استحداثه بالشركة القابضة ، وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في استحداث هذه الإدارة كشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

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