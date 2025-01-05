"الكهرباء": تركيب 170 ألف عداد مسبق الدفع

كتب- محمد صلاح"

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، تم الانتهاء من تركيب ١٧٠ ألف عداد مسبق الدفع، مشيرًا إلى أن شركة "مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء" تصدرت في عدد العدادات التي تم تركيبها خلال تلك الفترة على مستوى شركات التوزيع التسع بـ٤٠ ألف عداد مسبق الدفع.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"؛ أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء احتلت المرتبة الثانية، حيث انتهت من تركيب ٢٦ ألف عداد كودي مسبق الدفع، وجاءت شركة البحيرة في المرتبة الثالثة؛ حيث انتهت من تركيب ٢٢ ألف عداد كودي مسبق الدفع.

ونوه المصدر بأنه انتهت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء من تركيب ٩ آلاف عداد كودي مسبق الدفع أيضًا.

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