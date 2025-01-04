تسويات ودية وتوعية.. أبرز أنشطة مديريات العمل بالمحافظات

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، نشاط مديريات العمل بالمحافظات، والذي يتنوع بين الدورات التدريبية وندوات التوعية في مختلف المجالات.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تطوير مهارات المواطنين وتعزيز الوعي بالسلامة والصحة المهنية.

نشاط مديرية العمل بالقاهرة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة عن نجاح تسوية ودية لصالح 4 عمال من شركة "الرواد هاي سيرفيس" الذين تقدموا بشكاوى لفصلهم تعسفيًا، وتمت التسوية دون اللجوء إلى القضاء، وأسفرت المفاوضات عن حصول العمال على مستحقاتهم المالية ومستنداتهم القانونية.

وأشار أحمد عزازي، وكيل أول الوزارة، إلى أهمية دور مكاتب علاقات العمل في تسوية النزاعات بطرق سلمية.

نشاط مديرية العمل بأسيوط

اختتمت مديرية العمل بأسيوط في إطار المبادرة الرئاسية، دورة تدريبية مجانية حول "صيانة الأجهزة المنزلية" لعدد 17 متدربًا.

وتهدف الدورة إلى تأهيل الشباب للانخراط في سوق العمل المحلي والدولي، ضمن برنامج "مهنتك مستقبلك" الذي يهدف إلى تطوير المهارات المهنية.

نشاط مديرية العمل بجنوب سيناء

نظمت مديرية العمل بجنوب سيناء ندوة توعوية في قطاع الكهرباء حول السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع شركة الكهرباء.

وحضر الندوة عدد من المسؤولين والمختصين في السلامة والصحة المهنية، حيث تم التأكيد على أهمية نشر هذه الثقافة بين العاملين.

نشاط مديرية العمل بالمنيا

أجرى مركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية بالمنيا اختبارات لعدد 19 متدربًا في دورة "المساحة"، كما استمرت الدورات التدريبية في مجالات أخرى مثل "صيانة المحمول"، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل.

نشاط مديرية العمل بالقليوبية

نظمت مديرية العمل بالقليوبية ندوة توعوية حول السلامة والصحة المهنية في شركة ماركيرل للصناعات الدوائية، وتم استعراض أهم معايير السلامة وتطبيقاتها في بيئة العمل.

نشاط مديرية العمل بالإسماعيلية

تواصل مديرية العمل بالإسماعيلية تقديم دورات تدريبية في "أساسيات الحاسب الآلي" عبر الوحدة المتنقلة، وذلك لتزويد الشباب بالمهارات الرقمية اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي.

نشاط مديرية العمل بالوادي الجديد

سلمت مديرية العمل بالوادي الجديد، عقود عمل لسبعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" بهدف دمجهم في سوق العمل وتوفير فرص حياة كريمة.

نشاط مديرية العمل بأسيوط

نظمت مديرية العمل بأسيوط، ندوة توعوية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بمشاركة عدد من العاملين في مستشفى الرمد بأسيوط.

نشاط مديرية العمل ببورسعيد

شاركت مديرية العمل ببورسعيد، في مؤتمر علمي بعنوان "دور الثقافة والفنون في تعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة"، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذه الفئة وسبل تعزيز اندماجهم في المجتمع.

نشاط مديرية العمل بالجيزة

نظمت مديرية العمل بالجيزة، ندوة توعوية في محطة كهرباء 6 أكتوبر حول السلامة والصحة المهنية، ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا".

وتواصل وزارة العمل جهودها لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، من خلال تعزيز مهارات الشباب وزيادة الوعي بالسلامة المهنية في مختلف القطاعات.

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