وزير الري يؤكد أهمية التعاون مع كوت ديفوار في إدارة الموارد المائية

القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تشابه تحديات المياه بين مصر وكوت ديفوار والناتجة عن النمو السكاني والتوسع الحضري وتغير المناخ، مما يدفع لتعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما في مجالات إدارة الموارد المائية والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ على قطاع المياه، مع تعزيز التنسيق المشترك في مختلف الفعاليات الدولية لتوجيه أنظار المجتمع الدولي لما تواجهه دول القارة الأفريقية من تحديات، وما تعانيه هذه الدول نتيجة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه، خاصة مع انضمام كوت ديفوار بالفعل لمبادرة تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه (AWARe) التي تسهم في توفير تمويلات للدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع ألبرت دول سفير كوت ديفوار لدى مصر، لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين مصر وكوت ديفوار فب مجال المياه.

وأشار الدكتور سويلم حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين في إطار العلاقات القوية التي تربط مصر بأشقائها من دول القارة الأفريقية، خاصة خلال فترة الرئاسة المصرية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو).

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تعزيز التعاون وتنفيذ العديد من الزيارات المتبادلة للمتخصصين من البلدين للتعرف على المشروعات المنفذة على الطبيعة بكلا البلدين وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات العلمية بين الجانبين، بما ينعكس على تحسين إدارة المياه وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، مثل التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والحفاظ على نوعية المياه، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع مخاطر الفيضانات، وتقييم وإدارة الموارد المائية في الأراضي الرطبة والمناطق الساحلية، وإدارة المياه الجوفية، ومشروعات حصاد مياه الأمطار، وحماية الشواطئ، واستخدام التقنيات الرقمية.

وشدد الوزير على أهمية التدريب وبناء قدرات المتخصصين من دولة كوت ديفوار في مجال المياه، من خلال تنظيم زيارات ميدانية متبادلة وورش عمل تقنية، ومشاركة كوت ديفوار في البرامج التدريبية التي يعقدها مركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA).

وتوجه سويلم بالدعوة للجانب الإيفواري للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل لإثراء المناقشات والفعاليات، وبحث المزيد من مجالات التعاون بين البلدين خلال فعاليات الأسبوع.

من جهته، عبر سفير كوت ديفوار عن خالص التحية والتقدير للدولة المصرية ووزارة الموارد المائية والري على الدعم الدائم لبلاده.. مشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات.

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