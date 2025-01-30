عمر هاشم خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة غدًا من مسجد السلام ببورسعيد

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدا، شعائر صلاة الجمعة، الأول من شهر شعبان 1446 هجرية، من مسجد السلام بمحافظة بورسعيد.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء حول "الحال أبلغ من المقال"، ويتلو القرآن الشيخ عبدالفتاح الطاروطي.

ويؤدي صلاة الجمعة بمسجد السلام بمحافظة بورسعيد غدا، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والسيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، ومحافظ بورسعيد، وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية، بالتزامن مع انطلاق مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة غدا هو "الحال أبلغ من المقال"، وهو موضوع الخطبة الموحدة بجميع مساجد الجمهورية، عدا الجامع الأزهر.

ومن جانبها شددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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