مدبولي: قبول جميع الطلبات المقدمة لشراء أراضي "بيت الوطن"

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحويلات المصريين بالخارج تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة في مصر، مؤكدًا أنه طالما كان المواطنين لديهم الثقة الكاملة في استقرار سعر العملة وقوة القطاع المصري، فلا شك أن الأمور ستعود إلى أرقامها السابقة وستتجاوزها، في ظل عدم وجود سوق موازية.

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الحكومة بدأت في تنفيذ عدد من البرامج التي تشجع المصريين بالخارج على الاستثمار. مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان طرحت مؤخرًا مجموعة من أراضي "بيت الوطن" وتلقت عددًا كبيرًا من الطلبات، حيث وجهت وزير الإسكان بقبول كل الطلبات المقدمة من المصريين بالخارج في هذا الشأن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تشجيع المصريين على الاستثمار في وطنهم، سواء من خلال طرح أراضي أو عبر مبادرات أخرى مثل مبادرة "استقدام السيارات"، بالإضافة إلى مبادرة "بيتك في مصر" التي تتعلق بتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج.

وأضاف أن الحكومة تعمل على حزم من الأفكار والمشروعات التي تهدف إلى تشجيع المصريين في الخارج على استثمار أموالهم في البلد بالعملة الصعبة.

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