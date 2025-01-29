الجيزة: رفع 600 حالة إشغال وتحقيق الانضباط بشوارع كفر طهرمس والمنشية

كتب- محمد أبو بكر:

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالاستجابة الفورية للشكاوى الواردة من المواطنين، مؤكداً ضرورة عدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات من المحال والمنشآت التجارية على الطريق العام، وذلك لتسهيل حركة سير المواطنين في المنطقة.

وشن حي الهرم، وفي استجابة سريعة للشكاوى، بحسب بيان محافظة الجيزة، بالتعاون مع مدينة الجيزة حملة مكبرة لرفع كافة التعديات من الباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات الواقعة على الطريق العام بشوارع كفر طهرمس والمنشية.

إزالة التعديات وإغلاق المنشآت المخالفة

أسفرت الحملة عن رفع حوالي 600 حالة إشغال للطريق العام من المحال التجارية والمقاهي، إلى جانب إزالة تعديات الباعة الجائلين على الطريق العام في متفرعات طريق كفر طهرمس، ومصادرة الإشغالات وتنظيم حركة السير لتحقيق الانضباط في الشوارع.

وتمكنت الحملة أيضًا، من غلق عدد من المنشآت المخالفة التي تعمل بدون ترخيص، ما كان يسبب إزعاجًا للمواطنين، وذلك بشارع كفر طهرمس، بالإضافة إلى ذلك، شملت حملة نظافة مكبرة لإزالة الأتربة والمخلفات من الشوارع.

رفع عربات المأكولات والمواد الملوثة للبيئة

نجحت الحملة في رفع عربات المأكولات المخالفة التي كانت تقف على نهر الطريق، إلى جانب إزالة عربات كارو كانت تلقي مخلفات ورتشًا على الطريق العام.

وتم رفع عدد من السيارات المتهالكة والمتروكة في الجزر الوسطى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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