هقول إيه للرأي العام المصري؟.. الرئيس السيسي: التهجير يُهدد أمننا القومي

كتب - محمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "فرضية" تهجير الفلسطينيين، تمثل عدم استقرار للأمن القومي المصري، والعربي بصفة عامة.

وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني "ويليام روتو" اليوم الأربعاء: "هقول إيه للرأي العام المصري؟ ولن أتكلم على الرأي العام العربي أو الإسلامي أو العالمي.. هقوله إيه لو طلب مني أو ما يتردد عن إن ممكن يتم تهجير الفلسطنيين إلى مصر؟.. أتصور، وطبعًا أنا بقول فرضية نظرية، لو قولت دا، فدا معناه عدم استقرار للأمن القومي المصري ولا الأمن القومي العربي في منطقتنا".

وأضاف: "اللي مهم جدًا الناس اللي بتسمعنا تعرف إن فيه هنا في منطقتنا أمة لها موقف في هذا الأمر، وأنا موجود في مكاني ومشيت منه، أمة لها موقف في هذا الأمر".

وتابع: "الظلم التاريخي اللي وقع للفلسطينيين وتم تهجيرهم قبل كدا ولم يرجعوا إلى مناطق ثبت أو سبق التأكيد لهم إنهم ممكن يرجعوا تاني بعد ما يتم تعميرها، هل ممكن الكلام دا يتكرر مرة تانية؟.. أنا مفتكرش، وبقول إن الشعب المصري لو أنا طلبت منه هذا الأمر هيخرج كله في الشارع المصري يقولي لأ.. لا تشارك في ظلم، لا تشارك في ظلم، وبقولها بمنتهى الوضوع، ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وأكد الرئيس السيسي أن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن أبدا التنازل بأي شكل من الأشكال عن تلك الثوابت والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري.

وشدد على أن مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ للتواصل لسلام منشود قائم على حل الدولتين.

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