الأرصاد تكشف سبب ارتفاع الحرارة في فصل الشتاء.. وتوقعات الطقس

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة في شهر يناير الحالي ارتفعت عن معدل كل سنة بحوالي 3 لـ 4 درجات، بسبب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث تراوحت الحرارة بين 20 و22 درجة.

وأضافت أن الطقس خلال فترة النهار يشهدا استقرارا على أغلب المناطق، لكن مع بداية الليل تتراجع درجات الحرارة بشكل كبيرن ويكون الطقس شديد البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.

وتابعت: "الحرارة ليلا تصل لـ 10 إلى 12 درجة على القاهرة والسواحل الشمالية وتكون أقل من 10 درجات على شمال الصعيد".

وأكدت أن فصل الشتاء حتى الآن لم نشهد أي موجات شتوية قوية، وكانت حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية سريعة وليست مستمرة، لافتة إلى أن فصل الشتاء ينتهي بعد 50 يوما تقريبا ومن الوارد حدوث حالة من التقلبات الجوية القوية.

وأشارت إلى أنه من اليوم وحتى نهاية الأسبوع المقبل، ستظل درجات الحرارة أعلى من المعدلات والتي تسجل 21 درجة، لافتة إلى أن أهم الظواهر الجوية تتمثل في الشبورة المائية في الصباح الباكر والتي تتلاشى مع ظهور أشعة الشمس، في الثامنة صباحا.

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