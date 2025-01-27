تصريحات ترامب لا تدعو للتفاؤل.. "دفاع النواب": موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين ثابت

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الموقف المصري الرافض للتهجير ثابت تجاه القضية الفلسطينية؛ حتى لا يضيع حق الفلسطينيين.

وأكد أمين سر لجنة الدفاع، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الإثنين، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تعكس التفاؤل؛ لا سيما أنها تصريحات تحمل في باطنها استمرار أمريكا في ملف تهجير الفلسطينيين، رغم أنه يتحدث عن أن الهدف هو الإعمار لغزة، ولكن تصريحاتهم الغرض منها القضاء على القضية الفلسطينية.

واقترح ترامب تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، قائلًا إنه يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع، في محاولة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار ترامب، خلال حديثه إلى الصحفيين من على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، أمس الأحد، إلى أنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين؛ خصوصًا أن القطاع "مدمر" بشكل تام، وفي حالة فوضى عارمة، على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه تحدث، السبت الماضي، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لافتًا إلى أنه طلب منه استقبال المزيد من سكان غزة. وذكر أنه يأمل في أن تستقبل مصر أيضًا المزيد من الفلسطينيين، مصرحًا بأنه سيتحدث إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اقرأ أيضًا:

أمطار خفيفة وضباب ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تعيين دفعة جديدة من المهندسين والعلميين والكوادر الوظيفية بالمحطات النووية