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التعليم: انطلاق جلسة الحوار المجتمعي مع 2600 مدير مدرسة بشأن نظام البكالوريا

10:50 ص الأحد 26 يناير 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

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كتب- محمد نصار:

ذكرت وزارة التربية والتعليم، أن جلسة الحوار المجتمعي مع 2600 مدير مدرسة إعدادية وثانوية، بشأن نظام البكالوريا، بدأت صباح اليوم.

وفي وقت سابق، قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن النظام التعليمي الحالي يعاني من عدة تحديات، أبرزها مشكلات كثافة الطلاب وعجز المعلمين، مشيرًا إلى أن الأسر تواجه صعوبة كبيرة في متابعة دراسة أبنائهم، خاصة في ظل تدريس 32 مادة.

وأوضح " عبداللطيف" أن تدريس اللغة الأجنبية الثانية كالفرنسية يشكل تحديًا، حيث لا توجد دولة في العالم تدرس هذه المادة بنفس الطريقة.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الإصلاحات التي يتم تنفيذها حاليًا ليست نهائية، لافتًا إلى أن أكبر مشكلة تواجه النظام التعليمي في مصر تتعلق بالكثافة الطلابية وعجز المعلمين، وهو ما يستدعي اتخاذ المزيد من الخطوات الجادة للتغيير والتحسين.

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم (2)

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وزارة التربية والتعليم نظام البكالوريا محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
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