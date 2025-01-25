معرض الكتاب يستضيف نقاشًا حول تأثير اللغة العربية في مفردات ''الإيطالية''

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمود بكار:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب جلسة حوارية متميزة لمناقشة كتاب "الكلمات الإيطالية المشتقة من اللغة العربية: دراسة لغوية مقارنة"، أدارها الشاعر والكاتب أسامة جاد، وشارك فيها الدكتور عبد الله النجار، مترجم الكتاب، والدكتور عصام السيد، وتناولت الجلسة أثر اللغة العربية في تشكيل مفردات اللغة الإيطالية، والعلاقات الثقافية والتاريخية التي دعمت هذا التأثير عبر العصور.

وافتتح أسامة جاد، الندوة بتأكيد أهمية الموضوع، مشيدًا بالخبرة الواسعة للمشاركين؛ حيث أشار إلى إنجازات الدكتور عبد الله النجار، الذي ترجم أكثر من 50 كتابًا وأعد 80 دراسة بحثية، وامتدح مهارة الدكتور عصام السيد في الترجمة والبحث.

وأوضح "جاد"، أن اللغات تتأثر ببعضها البعض كالكائنات الحية، مشيرًا إلى التأثير العميق للعربية على الإيطالية في فترات تاريخية مختلفة.

وأكد الدكتور عبد الله النجار، أن الكتاب يمثل ترجمةً مشتركةً بينه وبين الدكتور عصام السيد؛ حيث عملا على تقسيم الأجزاء ومراجعة كل منهما عملَ الآخر؛ لضمان وحدة الأسلوب وسلاسة النص.

ونوه "النجار"، بأهمية الترجمة كوسيلة لنقل النصوص الأصلية بأمانة دون إضافات أو تغييرات، مشيرًا إلى أن اختيار الكتاب جاء بناءً على اقتراح الدكتور عصام السيد، مع توضيح أن مؤلف الكتاب الإيطالي، "لويجي رينالدي"، قدم مقدمة منصفة عن العرب والمسلمين.

وأشار الدكتور عصام السيد، إلى التحديات التي واجهها الإيطاليون في توحيد لغتهم خلال العصور الوسطى، موضحًا أن دخول الكلمات العربية إلى الإيطالية أسهم في تعزيز التفاعل الثقافي بين الشعبَين.

وأشاد "السيد"، بدور الدكتور عبد الله النجار في تحسين جودة الترجمة، مؤكداً أن اللغة العربية أثرت بعمق على لغات عديدة؛ بما فيها الإيطالية.

وتحدث "النجار"، عن أهمية الترجمة كصناعة ثقافية، موضحًا أن اختيار الكتب للترجمة يعتمد على قيمتها الثقافية ورسالتها، مشددًا على أهمية الحفاظ على روح النصوص الأصلية مع مراعاة بعض التحفظات المتعلقة بالرموز الدينية.

وأشار الدكتور عصام السيد، إلى أن الكتاب يُعد مرجعًا ثمينًا للمؤرخين واللغويين، مؤكدًا أن العربية قدمت إسهامات كبيرة في تطور اللغات الأخرى، كما تناول أهمية ثقافة الترجمة ودور الدول في تعزيزها، مشيرًا إلى أن الترجمة تتيح الحفاظ على الثقافات والفلسفات المتعددة من الاندثار.

واختتمت الجلسة بقراءة الدكتور عبد الله النجار مقتطفات من الكتاب، مستشهدًا بنصوص تدعم رؤية المؤلف الأصلية حول التأثير الإيجابي للعرب والمسلمين على الثقافة واللغة الإيطالية.

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