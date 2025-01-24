عضو بـ "الأعلى للإعلام" تطالب بتطوير برامج المرأة بالقنوات وعدم اقتصارها على "الطهي"

إقبال غير مسبوق على قاعة الكتب المخفضة بمعرض الكتاب

كتب- أحمد الجندي:

تصوير: محمود بكار:

قالت الدكتورة مني الحديدي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك جهودًا كبيرة يبذلها المجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى للإعلام لضمان أن تراعي الدراما والإعلانات مكانة المرأة في المجتمع.

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة “حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية” بقاعة ديوان الشعر ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم.

وأشارت " الحديدي" إلى أهمية تعزيز الشراكة في مجال الفنون والإبداع والإعلام لضمان الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامي، مؤكدة أن المرأة تُعد عنصرًا محببًا للمجتمع، وهو ما يستدعي تقديم صورة إيجابية لها في المسلسلات والأفلام.

وطالبت الدكتورة مني الحديدي ببرامج المرأة بالخروج من النمط التقليدي، قائلة إن الطهي مهم ولكن يجب أن تشمل البرامج قضايا أوسع، مثل كيفية تعامل المرأة مع زوجها والتحديات الاقتصادية، بما يسهم في تمكينها وتعزيز دورها في المجتمع.

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