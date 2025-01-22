وزير الزراعة النيجيري يتفقد عددًا من المشروعات الزراعية بكفر الشيخ والغربية

كتب-عمرو صالح:

تفقد وزير الزراعة النيجيرى أبو بكر كياري فى جولة ميدانية بعض المشروعات الزراعية والمحطات البحثية في محافظتي كفر الشيخ والغربية يرافقه الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبعض قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وبحسب بيان الزراعة التقى الوزير النيجيري باللواء علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ ثم توجه إلى محطة بحوث سخا و الاطلاع على محطة إعداد وتخزين التقاوي خاصة هجن الذرة الفردية والثلاثية، وأثناء تفقده للمحطة استمع الوزير إلى شرح عن الأنواع المختلفة لهجن الذرة والتي تم انتاجها بواسطة باحثي مركز البحوث الزراعية، ثم قام الوفد بزيارة إلى المركز الدولى للتدريب لرعاية الحيوان ومعمل التلقيح الاصطناعي الملحق به والاطلاع على سلالات أبقار الهولشتاين و السيمنتال وغيرها وكذا معامل التلقيح الاصطناعي وأنظمة تخزين السيمنز وطريقة حفظها، تلا ذلك زيارة الي صوب إكثار تقاوي الأخضر والفلفل الرومي والطماطم والفاصوليا.

وأبدى الوزير إعجابه بما شاهده من إمكانيات وأعرب عن رغبته فى إرسال كوادر من الباحثين النيجيريين إلى مركز البحوث الزراعية لنقل وتعلم هذه الخبرات من الجانب المصري، ثم توجه وزير الزراعة النيجيري الى مقر محافظة الغربية حيث اصطحبه اللواء اشرف الجندى محافظ الغربية إلى مصنع طنطا موتورز للتعرف على أقسامه حيث تفقد المعدات التى ينتجها المصنع، واعرب الوزير النيجيرى عن اعجابه بالمعدات الزراعية والصناعة القائمة.

المساحات المزروعة بالقمح

كما زار الوزير النيجيري أحد المواقع المخصصة لتخزين وتصدير البصل المصري الجاف والتحدث مع عدد من المزارعين لمعرفة طريقة وتخزين البصل المعد للتصدير للخارج.

كما زار بعض مزارع القطاع الخاص للاطلاع على مساحات مزروعة بالقمح والبرسيم والبقدونس والبنجر تروى بنظام البيفوت ثم زيارة مزرعة موالح وصوب زراعية ومزرعة للانتاج الحيوانى وصوامع لتخزين الحبوب، كما زار شركة شورى للأسمدة والكيماويات حيث تم مشاهدة عرض تقديمى عن الشركة وأنشطتها المختلفة.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة النيجيري كان في زيارة إلى القاهرة استغرقت خمسة أيام ضمن وفد رفيع المستوى يضم أيضا وزيرا الخارجية والري النيجيري، حيث التقى خلال الزيارة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري حيث بحثا معا تعزيز التعاون الزراعي المشترك.

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