"الوطنية للإعلام" تهنئ وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

كتب- عمرو صالح:

هنأت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والشرطة المصرية بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة، كما هنأت رجالها البواسل الذين هم عيون الوطن الساهرة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وبحسب بيان الهيئة، قال المسلماني، إن تلك الذكرى تجسد بطولات رجال الشرطة البواسل في ملحمة عظيمة وصفحة ناصعة، سطروا خلالها أسمي آيات النضال الوطني في مواجهة عدوان الخامس والعشرين من يناير سنة 1952، وتواصل الشرطة المصرية أداء واجبها المقدس من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما وجه رئيس الهيئة تحية التقدير والعرفان لأسر الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن وأمان المواطنين.

اقرأ أيضًا:

حجاب ونوبة هوس.. استشاري نفسي يكشف حقيقة انفصام الشخصية للمذيعة آلاء عبد العزيز

جهة حكومية تعلن عن 50 فرصة عمل بالإمارات براتب 123 ألف جنيه شهريًا.. خطوات التقديم

الإسكان: إجراء القرعات العلنية بين 102 ألف متقدم بالطرح الرابع لقطع الأراضي ضمن برنامج "مسكن"

صور.. آخر تطورات إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة