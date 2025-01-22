وزير الصحة يبحث مع شركة أسترازينيكا دعم "المطبخ التعليمي"

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر، والوفد المرافق له؛ لمناقشة خطة عمل الشركة لعام 2025 والمشاريع المستقبلية في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بممثلي الشركة، مشيدًا بدورها الرائد في دعم المبادرات الرئاسية والتعاون مع الوزارة في تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعزز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يخدم المرضى المصريين ويدعم استدامة الخدمات الصحية.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع شهد استعراض إنجازات شركة أسترازينيكا في القطاع الصحي بمصر خلال عام 2024، حيث ترتكز استثماراتها على ثلاثة محاور رئيسية:

* التصنيع المحلي للمستلزمات الدوائية: تم استثمار 50 مليون دولار لتصنيع 80% من المنتجات محليًا.

* دعم التعليم الطبي المستمر: خصصت الشركة 100 مليون دولار خلال السنوات الأربع الماضية لدعم المبادرات التعليمية بالتعاون مع وزارة الصحة.

* التجارب الإكلينيكية: استثمرت الشركة 15 مليون دولار في هذا المجال.

تفاصيل المطبخ التعليمي بمعهد التغذية

كما ناقش الاجتماع دعم "المطبخ التعليمي"، وهو أول مشروع من نوعه في مصر يتم تنفيذه بالمعهد القومي للتغذية، ويهدف إلى توعية المواطنين بأهمية التغذية السليمة والوقاية من أمراض سوء التغذية، بالإضافة إلى تعزيز الصحة العامة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول استعراض إنجازات الشركة في مجال أمراض القلب وضغط الدم والاعتلال الكلوي ضمن حملة "صحة القلب في أفريقيا"، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي وإجراء الفحوصات المبكرة لهذه الأمراض. كما تم مناقشة جهود مصر في مكافحة الأورام السرطانية على المستويين المحلي والإفريقي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى مبادرة "معًا لبر الأمان" للكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، والتي ساهمت في تقليل اكتشاف الحالات المتأخرة من 25% إلى 14%. وتهدف المبادرة إلى إجراء مسح على 5 ملايين شخص معرض للإصابة بالمرض، بالتعاون مع منظمات عالمية ومستشفيات دولية.

وأكد أن شركة أسترازينيكا تعمل على تطوير طرق الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وعلاجها لدعم المبادرات الرئاسية، مثل مبادرة دعم صحة المرأة ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وتعزيز صحة الرئة، والتي تستهدف الكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية.

وأشار إلى أن خطط عمل الشركة تهدف إلى دعم رؤية وزارة الصحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للرعاية الصحية، وتسويق الاستثمار في القطاع الصحي، وتعزيز استدامة النظام الصحي من خلال تدريب الكوادر الطبية عبر مبادرة "بداية طبيب"، التي تستهدف تدريب 10 آلاف طبيب شاب.

حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة، من بينهم الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية. ومن جانب شركة أسترازينيكا، حضر الدكتور محمد أمين، عضو مجلس الإدارة لدعم الأسواق، والدكتور أحمد قشطة، رئيس قطاع العلاقات المؤسسية، والدكتور هشام شفيق، مدير العلاقات الحكومية.

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