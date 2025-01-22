الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

كتب- محمد عبدالناصر:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مقر أكاديمية الشرطة لحضور الاحتفال بالذكرى 73 لعيد الشرطة.

ووضع الرئيس إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

ويحتفل المصريون في 25 يناير من كل عام بذكرى عيد الشرطة، ذلك اليوم الذي جسد فيه رجال الشرطة عام 1952، بعد أن استشهد فى هذا اليوم نحو 50 بطلا من أبطال الشرطة المصرية، وأصيب 80 آخرون، فى سبيل أداء واجبهم المقدس في الحفاظ على أمن وآمان المواطنين.

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