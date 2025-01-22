تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء.. أمطار على هذه المناطق (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة في الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع توقعات بأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1,75 متر، والرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1,50 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:-

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الادارية 20 10

6 اكتوبر 21 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 10

كفر الشيخ 19 10

المنصورة 20 11

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 10

العريش 21 09

رفح 20 10

رأس سدر 23 10

نخل 19 01

كاترين 14 00

الطور 22 09

طابا 21 10

شرم الشيخ 25 16

الاسكندرية 19 10

العلمين 18 11

مطروح 19 12

السلوم 17 11

سيوة 21 11

رأس غارب 24 13

الغردقة 25 12

سفاجا 24 14

مرسى علم 24 15

شلاتين 25 15

حلايب 23 16

أبو رماد 23 15

رأس حدربة 24 16

الفيوم 22 11

بني سويف 23 10

المنيا 24 08

أسيوط 23 09

سوهاج 24 11

قنا 26 12

الأقصر 29 12

أسوان 28 13

الوادى الجديد 28 12

أبوسمبل 27 14