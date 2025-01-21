إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكرى رحيل "أم كلثوم"

القاهرة- أ ش أ:

تنقل الإذاعة التونسية حفل الهيئة الوطنية للإعلام بمناسبة مرور 50 عاماً على رحيل كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، والذي تحييه الفنانة ريهام عبدالحكيم على مسرح التليفزيون بماسبيرو، في الثاني من فبراير المقبل.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب أحمد المسلماني قد زار مقر الإذاعة التونسية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية، والتقى المديرة العامة هندة بن علية الغريبي، وجرى الاتفاق على دعم التبادل البرامجي بين الإذاعة التونسية و"ماسبيرو".

ويتضمن حفل كوكب الشرق تكريم أسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور 25 عاماً على إنتاجه من قبل التليفزيون المصري.

ويعد مسلسل أم كلثوم أحد أهم مسلسلات السيرة الذاتية في العالم العربي، وقد حظي ولا يزال باهتمام واسع النطاق، لدى عشرات الملايين من المشاهدين داخل مصر وخارجها.